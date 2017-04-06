Григорий Суркис: Президент УЕФА ценит мой креативный потенциал

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис, вновь занявший эту должность 5 апреля по итогам 41-го Очередного Конгресса УЕФА в Хельсинки, в интервью сайту Футбольный клуб рассказал о работе в команде действующего президента УЕФА Александера Чеферина.

"Конгресс в целом поддержал реформаторские идеи Александера Чеферина. Я позиционирую себя на должности вице-президента УЕФА как член команды Александера Чеферина. И если он заинтересован в таком специалисте, в моих профессиональных, деловых и личных качествах, я могу быть только признателен за оказанное доверие.

Читайте такжеГригория Суркиса переизбрали вице-президентом УЕФАОчевидно, президент УЕФА должным образом оценивает мой креативный потенциал и возлагает на меня определенные надежды. Да, это почетно. Но это и прибавляет еще больше ответственности.

Я ведь не юноша, который в порыве энтузиазма, сломя голову бросается в бездну иллюзий. Многолетний опыт, приобретенные на практике уникальные знания, прагматизм и корпоративная солидарность – вот на чем базируется моя уверенность в собственных силах.

Поэтому для тех, кто торопится списать меня на берег, рекомендую вспомнить слова популярного классика – «слухи о моей смерти несколько преувеличены».

И вообще, давайте вместо интриг вокруг футбола займемся конкретными делами во благо самой игры. Очень полезное и нужное занятие", – сказал Суркис.

Григорий Суркис на Конгрессе вновь занял пост вице-президента УЕФА. На этой должности он находился и раньше с 24 мая 2013 года.