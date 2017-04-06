Владельцы английского "Манчестер Сити" приобрели еще один клуб в Уругвае

Владельцы английского футбольного клуба "Манчестер Сити" приобрели уругвайский клуб "Торке", представляющий второй уругвайский дивизион, сообщает SportArena со ссылкой на официальный твиттер клуба.

City Football Group объявила, что команда из Монтевидео теперь становится частью сети клубов, в которую входят "Манчестер Сити", "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити" и "Йокогама Ф Маринос". Также было достигнуто соглашение с клубом "Атлетико Венесуэла", представляющим высший дивизион местного национального первенства.

Сообщается, что эти две сделки позволят City Football Group более тщательней заняться развитием скаутской системы в Южной Америке и находить талантливых молодых футболистов.

"Атлетико Торке" был основан в конце декабря 2007 года. За пять лет команда добилась статуса профессионального клуба и сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата Уругвая.

Ожидается, что в ближайшем будущем City Football Group также предпримет попытку выхода на китайский рынок.

Первым клубом, который стал собственностью CFG, стал "Манчестер Сити". Он был приобретен в 2008 году.