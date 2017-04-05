"Динамо" обыграло "Нефтяник-Укрнефть" и вышло в полуфинал Кубка Украины

В Ахтырке завершился матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Нефтяник-Укрнефть" принимал киевское "Динамо" и проиграл со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 0:1.

Матч проходил с заметным преимуществом киевлян, а единственный гол гости забили в концовке первого тайма. На 44-й минуте отличился Денис Гармаш. Его партнер Николай Морозюк навесил со штрафного справа на дальний угол вратарской. Гармаш выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в сетку.

После перерыва киевляне грамотно играли на удержание счета и сумели довести матчи до логичной победы.

Таким образом, "Динамо" стало третьим полуфиналистом кубкового турнира после "Николаева" и "Днепра".

Судьба так не состоявшегося матча "Полтава" - "Шахтер" будет решена на заседании Контролько-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины. Вероятнее всего, "Полтаве" засчитают техническое поражение и в следующий раунд соревнований выйдет "Шахтер".