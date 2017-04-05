Премьер-лига лишила "Днепр" еще трех очков

Футбольная команда "Днепр" лишена трех турнирных очков согласно решению КДК ФФУ от 10.11.2016 г. Об этом стало известно лишь сегодня - соответствующие изменения в турнирную таблицу Премьер-лиги внесены на официальном сайте организации.

Причиной этого решения является невыполнение клубом требований Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ и нарушение дедлайна. Ранее КДК ФФУ в своем письме от 4 апреля просил Премьер-лигу снять с "Днепра" три очка.

Это уже третий случай в этом сезоне Премьер-лиги, когда днепровскую команду лишают очков.

Таким образом, из заработанных "Днепром" в этом чемпионате 25 пунктов у команды Дмитрия Михайленко осталось только 10.

"Днепр" делит последние 11-12 места с луцкой "Волынью" и находится под угрозой вылета в первую лигу. От львовских "Карпат" (10 место) днепрян отделяет 6 очков.