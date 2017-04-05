Кубок Украины, 1/4 финала, "Нефтяник-Укрнафта" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Ахтырке состоится игра 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в которой "Нефтяник-Укрнафта" будет принимать киевское "Динамо", сообщает официальный сайт соревнований.

Победитель этой игры станет третьим полуфиналистом Кубка Украины, вслед за "Николаевом" и "Днепром". Ведь матч "Полтава" - "Шахтер" не состоялся. А официальное решение по поводу зачисления технического поражения "Полтаве" еще не опубликовано.

После волевой победы в Александрии киевляне едут в Ахтырку в хорошем настроении. В первой лиге «Нефтяник-Укрнафта» на высоком пятом месте, сохраняя теоретические шансы зацепиться за второе и подняться в УПЛ. В текущем розыгрыше Кубка Украины в Ахтырке уже «снимали скальпы» команд Лиги Пари-Матч и сегодня полны решимости противостоять киевлянам. Тем более для хозяев это очень принципиальное противостояние, учитывая память о предыдущих приездах в Ахтырку динамовских ультрас.

Матч в Ахтырке начнется в 17.00

ТВ-трансляция - на телеканале 2+2.