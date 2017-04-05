УЕФА заработало больше 1,27 миллиарда евро за прошлый сезон

Чистая прибыль Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2015/2016 составила 4,58 миллиарда евро, сообщается в финансовом отчете на сайте организации.

Расходы организации составили 3,55 миллиарда евро.

В порядке убывания идут доходы от продажи прав на телетрансляции - 3,19 млрд. евро (70 % от суммы), реализация коммерческих прав - 928 млн. евро (20 %), продажа билетов — 429 млн. (9 %). Также УЕФА заработал 34,4 млн. по другим направлениям.

Читайте такжеКонгресс УЕФА поддержал предложение об ограничении срока правления президента до 12 лет Касательно расходов, то УЕФА выплатила 2,27 млрд. командам-участницам турниров под эгидой ассоциации. На проведение турниров было потрачено 537,7 миллиарда. Остальные средства были потрачены на выплату сотрудникам УЕФА, работу судей на матчах, входящим в союз ассоциациям.

Чистая прибыль по итогам сезона-2015/2016 составила 1,27 млрд. евро.

1,16 миллиарда из этой суммы было выплачено европейским ассоциациям и клубам по программе солидарности.

Ранее, в сезоне-2014/2015 доходы УЕФА составили 2,1 миллиарда евро, расходы — 1,98 миллиарда евро.