Президент ФК "Полтава" объявил о ликвидации клуба после скандальной отмены матча КУ с "Шахтером"

Президент ФК "Полтава" Леонид Соболев подтвердил свои слова о том, что Полтава в знак протеста снимается со всех соревнований, сообщает SportArena.

«Это правдивая информация о ликвидации клуба. Вся инфраструктура перейдет детской школе. Полтава однозначно снимается, я в этом цирке участвовать не буду. Болельщиков надо уважать! У нас про популяризацию футбола забыли. Так сложились обстоятельства украинском футболе. Футбол с детей начинается, а не с приглашения бразильцев».

Вероятно, будущее Полтавы прояснится уже завтра: именно в этот день Соболев ранее обещает уволить всех сотрудников клуба.

Также президент полтавского клуба посетовал: «Я извиняюсь перед болельщиками. Нам стыдно, что так вышло. Но люди в Киеве не знают, что такое стыд. Дети берут пример с действующих футболистов — Срны, Ракицкого. Дети пришли на игроков, которые так и не вышли на поле. Шахтер поступил скверно, я призываю полтавчан забыть о таком клубе».

Читайте также"Полтава" объявит о прекращении существования из-за запрета на игру с "Шахтером" на своем стадионе«Я узнал об этом решении по публикациям в интернете, были снимки с таких ракурсов, где у нас все плохо. Но ни одного человека на приемке поля не было. Все решения принимались по снимкам. Но ведь пока не вышел на поле, не определишь. Отталкиваться нужно не от цвета травы, а качества. Оно у нас ровное и качественное. Бразильцы Шахтера вообще на пляже играли!», - отметил президент "Полтавы".

«Правда, тут директор матча был, но какие он доклады делал, я не знаю. Уверен, что они были плохими. Они не могут быть независимыми, ведь что им сверху говорят, то они и делают. Мне кроме Макарова никто и не звонил. Я понимаю, что такое поле, сколько труда вложено. Сюда ведь ни один человек не приехал. Решение принимал Дигтярь. Если б он любил свой город и полтавчан — решение было бы другое. Я ему вчера говорил: надень мягкую обувь и пройди, посмотришь, есть ли кочки».

Как сообщал УНИАН, в Полтаве отменен матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу "Полтава" - "Шахтер" из-за неудовлетворительного состояния газона стадиона "Локомотив". Принимающей стороне было предложено перенести матч на арену имени Алексея Бутовского, где проводит свои матчи команда Премьер-лиги полтавская "Ворскла". Однако, руководство ФК "Полтава" категорически отвергло это предложение и пообещало в знак протеста сняться с соревнований в Первой лиге и расформировать команду.