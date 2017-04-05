Гендиректор "Шахтера" после отмены матча с "Полтавой": Нельзя идти на поводу у безответственных собственников клубов

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) прокомментировал отмену матча 1/4 финала Кубка Украины против "Полтавы" на своей странице в Facebook.

"Не смотря на то, что Шахтер выходит в полуфинал, особой радости я не испытываю. Хотелось бы, чтобы победитель определялся на поле, а не в кабинетах. С другой стороны, я поддерживаю решение о запрете проведения матча на стадионе Локомотив, принятое совместно представителями ФФУ и УПЛ. Этот эпизод может стать поворотным в истории реформирования нашего футбола. Я уверен, только решительные действия могут обеспечить порядок и создать предпосылки для развития. Инфраструктура, качественные поля – это фундамент, на котором можно строить команду с долгосрочной перспективой", - отметил генеральный директор донецкого клуба.

Читайте также"Полтава" объявит о прекращении существования из-за запрета на игру с "Шахтером" на своем стадионе"Отдельно хотел бы обратить внимание на деструктивную позицию президента полтавского клуба. У него была прекрасная возможность провести матч на стадионе Ворсклы. Пришло бы гораздо больше болельщиков, матч можно было бы провести в вечернее время при качественном освещении, опять же в интересах зрителей и наконец продать билеты, а вырученные средства направить на улучшение качества газона на стадиона Локомотив. К сожалению, этого всего не произошло. И пострадали прежде всего болельщики. В Ахтырке, в отличие от Полтавы, с прошлого года были сделаны правильные выводы и благодаря действиям руководства клуба «Нефтяник» матч состоится на хорошем газоне", - продолжил Палкин.

"Сейчас мы стоим перед выбором: или мы идем на поводу у безответственных собственников клубов, шантажирующих футбольную общественность, вносящих своими необдуманными действиями хаос и девальвируя принципы и ценности, опускаемся на самое дно, при этом разрушаем всю систему окончательно или руководствуясь здравым смыслом, принимаем болезненные решения и удерживаем планку качества на уровне, достойном страны, стремящейся к европейским стандартам", - подытожил функционер.

Как сообщал УНИАН, в Полтаве отменен матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу "Полтава" - "Шахтер" из-за неудовлетворительного состояния газона стадиона "Локомотив". Принимающей стороне было предложено перенести матч на арену имени Алексея Бутовского, где проводит свои матчи команда Премьер-лиги полтавская "Ворскла". Однако, руководство ФК "Полтава" категорически отвергло это предложение и пообещало в знак протеста сняться с соревнований в Первой лиге и расформировать команду.