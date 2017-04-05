Конгресс УЕФА поддержал предложение об ограничении срока правления президента до 12 лет

В среду 41-й Очередной Конгресс УЕФА в Хельсинки одобрил предложенные реформы в области добросовестного управления. Благодаря этому, УЕФА в ближайшие годы должен стать еще более успешной и прозрачной организацией, сообщает официальный сайт УЕФА.

Основные предложения, которые поддержали национальные ассоциации:

• Ограничить максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА тремя сроками по четыре года.

• Кандидаты на выборы/перевыборы в Исполнительный комитет УЕФА должны занимать активный пост в национальных ассоциациях (президент, вице-президент, генеральный секретарь или исполнительный директор).

• Выделить два полноценных места в исполкоме УЕФА представителям Ассоциации европейских клубов (АЕК).

• Усилить Комитет УЕФА по управлению и соблюдению требований двумя независимыми членами дополнительно к трем действующим.

• Включить в Устав УЕФА особую статью, которая гарантирует, что города и стадионы для проведения любых турниров УЕФА выбираются абсолютно объективно посредством прозрачного процесса подачи и отбора заявок.

• Включить в Устав УЕФА особую статью, в которой этика и добросовестное управление прописаны как уставные цели УЕФА.

• Разрешить экспертам из национальных ассоциаций возглавлять комитеты УЕФА.

Реформы одобрили делегаты всех 55 национальных ассоциаций УЕФА.

"Эти изменения необходимы для реформирования нашего имиджа, восстановления доверия и укрепления нашей легитимности, - подчеркнул президент УЕФА Чеферин. - Этот шаг необходим для спокойного и стабильного будущего".