Экс-игрок сборной Украины Тимощук рассказал о мотивах своего выбора в пользу российского "Зенита"

Экс-полузащитник сборной Украины, луцкой "Волыни", донецкого "Шахтера", российского "Зенита" (Санкт-Петербург), немецкой "Баварии" (Мюнхен) и казахстанского "Кайраат" (Алматы) Анатолий Тимощук прокомментировал свое возвращение в Санкт-Петербург и подписание контракта с "Зенитом" в качестве тренера, сообщает "Чемпионат".

"Был ряд предложений, а если быть точным, то конкретных предложений было три. В это число "Шахтер" не входил. Я выбрал "Зенит", потому что только начинаю шаги в тренерской карьере, а учиться в команде с отличным подбором игроков, у такого тренера, как Луческу, – лучший вариант для молодого тренера.

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Когда у тебя есть возможность учиться, получить первый тренерский опыт у такого специалиста, как Луческу, – сомнений в выборе практически не остается. То же самое касается и клуба – если тебя приглашают в такую команду, как Зенит, долго колебаться не приходится. Один фактор дополнил другой, и я рад, что сейчас нахожусь здесь и стараюсь приносить максимальную пользу команде", - рассказал Тимощук.

Ранее болельщики "Волыни" подготовили обращение к горсовету Луцка с призывом лишить Тимощука звания Почетный гражданин города после того, как стало известно о том, что специалист выбраз "Зенит", как свое первое место работы в качестве тренера.