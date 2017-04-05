Президент "Полтавы" после отмены матча КУ с "Шахтером": Завтра все футболисты получат полный расчет

Президент ФК «Полтава» Леонид Соболев прокомментировал отмену матча против «Шахтера» в рамках Кубка Украины.

«Завтра в 15.00 все футболисты клуба, а также тренеры получат полный расчет. Игрокам в полном объеме выплатят зарплату за март и предоставят статус свободных агентов. Замечу, что у нас не было задолженностей, все обязательства выполнялись вовремя.

Читайте также"Полтава" объявит о прекращении существования из-за запрета на игру с "Шахтером" на своем стадионеЭто не эмоциональное решение. Все вопросы к ФФУ, которая, нарушив все нормы, непонятно чем руководствовалась и обязала нас играть на другой арене. Поле стадиона «Локомотив» на 70 процентов имеет травяной покров. Сотрудники арены старались, и к ним у меня претензий нет.

В Премьер-лиге есть худшие поля, но там почему-то не запрещают играть. У нас есть качественная база, есть все условия для тренировок», – сказал Соболев в комментарии footboom.com.

Поединок "Полтава" - "Шахтер" должен был состояться сегодня в 14.00, но был отменен решением Комитета ФФУ.