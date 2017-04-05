Стартовала продажа билетов на матч отбора ЧМ-2018 Финлядия - Украина

Болельщики, желающие посетить следующий официальный матч нашей сборной 11 июня в городе Тампере (Финлядия), могут это сделать, купив билеты в сети Интернет. Продажа билетов продлится с 4 апреля по 15 мая на сайте www.esport.in.ua.

Поединок Финлядия - Украина состоится в рамках квалификации к чемпионату мира 2018 года.

Стоимость одного билета в сектор украинских болельщиков составляет 20 евро. Номинальная стоимость – 660 гривен, сообщили в пресс-службе ФФУ. Сумма в национальной валюте указана с учетом стоимости административных расходов, расходов на отправку билетов из Финляндии до Украины и др. Дополнительный сервисный сбор в размере 50 гривен платится за услуги компании esport.in.ua.

Среди условий продажи билетов указано, в частности, что на один аккаунт можно заказать максимум 6 билетов. Билеты не именные, однако из соображений безопасности Футбольная ассоциация Финляндии будет собирать паспортные данные. Получить приобретенные "тикеты" можно будет в офисе Федерации футбола Украины после 15 мая.

Матч состоится 11 июня на стадионе «Тампере» в городе Тампере. Начало - в 19:00 по местному времени.

Поединок Финлядия - Украина станет шестым испытанием для команды Андрея Шевченко в отборочном цикле ЧМ-2018. После пяти туров сборная Украины занимает третью строчку в группе I. Сборная Финляндии - на предпоследнем, пятом месте.