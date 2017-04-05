Матч Кубка Украины "Полтава" – "Шахтер" не состоится
11:55, 05 апреля 2017Футбол
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Полтавской команде. скорее всего, засчитают техническое поражение.
Матч Кубка Украины в Полтаве не состоится / cup.sport.ua
Поединок 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» не состоится, сообащет Sport.ua.
Матч был запланирован на среду, в 14:00, на полтавском стадионе «Локомотив», но ФФУ запретила проводить игру на этой арене, ссылаясь на неудовлетворительное состояние газона.
В качестве альтернативы «Полтаве» был предложен стадион «Ворсклы» имени Бутовского, но руководство полтавского клуба категорически отказалось спешно переносить поединок с домашнего стадиона.
Таким образом, «Полтаве» будет засчитано техническое поражение, а «Шахтер» автоматически выйдет в полуфинал Кубка Украины.
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