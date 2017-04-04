Игроки "Динамо" Цыганков и Рыбалка не поедут на матч Кубка Украины в Ахтырку
18:05, 04 апреля 2017Футбол
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В среду в четвертьфинальном матче Кубка Украины футболисты "Динамо" сыграют не в самом оптимальном составе.
В среду в Ахтырке киевляне обойдутся без Виктора Цыганкова / zbirna.com
На перенесенный матч 1/4 финала Кубка Украины с "Нефтяником-Укрнафта" делегация киевского "Динамо" отправилась сегодня. Команда самолетом вылетела в Сумы, а оттуда поедет в Ахтырку на автобусе, сообщает Команда 1.
Главный тренер киевлян Сергей Ребров взял на игру всех основных исполнителей, кроме травмированных. После матча чемпионата Украины с "Александрией" компанию Евгению Хачериди в клубном лазарете составили Сергей Рыбалка и Виктор Цыганков, которые остались дома и в Ахтырке не сыграют.
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