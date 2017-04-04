Игроки "Динамо" Цыганков и Рыбалка не поедут на матч Кубка Украины в Ахтырку

На перенесенный матч 1/4 финала Кубка Украины с "Нефтяником-Укрнафта" делегация киевского "Динамо" отправилась сегодня. Команда самолетом вылетела в Сумы, а оттуда поедет в Ахтырку на автобусе, сообщает Команда 1.

Главный тренер киевлян Сергей Ребров взял на игру всех основных исполнителей, кроме травмированных. После матча чемпионата Украины с "Александрией" компанию Евгению Хачериди в клубном лазарете составили Сергей Рыбалка и Виктор Цыганков, которые остались дома и в Ахтырке не сыграют.