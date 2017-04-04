Фонсека побережет трех основных игроков "Шахтера" в матче Кубка Украины в среду

Донецкий «Шахтер» 5 апреля должен провести выездной матч четвертьфинальной стадии Кубка Украины против ФК «Полтава». На игру с представителями первой лиги главный тренер горняков не возьмет футболистов основного состава - вратаря Андрея Пятова, защитника Ивана Ордеца и полузащитника Тараса Степаненко, сообщает XSport.

Читайте также"Шахтер" могут принудить сыграть матч с "Полтавой" на стадионе с ужасным полемСегодня вечером донецкая команда отправится в Полтаву, к тому моменту уже будут известны фамилии всех игроков, которые попадут в заявку на матч.

Однако сама игра может и не состоятся из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе полтавчан. Решение о судьбе поединка, который однажды уже был перенесен, будет принимать делегат ФФУ за несколько часов до матча.