УЕФА будет платить бедным клубам за трансферы воспитанников

Союз европейских футбольных ассоциаций будет уделять больше внимания защите финансовых интересов небогатых клубов, сообщает ТСН Проспорт.

Так, УЕФА планирует поощрять команды за трансферы их воспитанников.

Об этом рассказал член исполкома УЕФА Франтишек Лавринец во время заседания исполнительного комитета организации.

"Мы обсуждали некоторые финансовые вопросы. В частности, более эффективно должна работать схема, по которой маленькие клубы получают деньги за трансферы своих воспитанников в возрасте от 12 до 23 лет. В этой области есть определенные проблемы, которые необходимо решить", - рассказал Лавринец.

Ранее появилась информация, что УЕФА может ввести налог на роскошь для европейских клубов.