Турецкий "Бешикташ" может купить игрока сборной Украины за 3,5 миллиона евро

Один из грандов чемпионата Турции по футболу стамбульский "Бешикташ" заинтересован в приобретении защитника сборной Украины Эдуарда Соболя. Об этом сообщил турецкий спортивный портал fanatik.com.tr. В данный момент 21-летний футболист выступает за луганскую "Зарю", но права на него принадлежат "Шахтеру".

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По сведениям турецких источников, этим летом футболист должен быть продан в стамбульский клуб за 3,5 миллиона евро.

Кроме того, игрок мог переехать в Стамбул еще зимой, однако тогда трансфер сорвался в самый последний момент.

За сборную Украины Соболь дебютировал в прошлом году и сыграл в 4-х матчах.