Турецкий "Бешикташ" может купить игрока сборной Украины за 3,5 миллиона евро
12:56, 04 апреля 2017Футбол
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21-летний футболист национальной сборной Украины по футболу Эдуард Соболь летом, возможно, усилит чемпионат Турции
Эдуард Соболь заинтересовал скаутов турецкого гранда / futbol.co.ua
Один из грандов чемпионата Турции по футболу стамбульский "Бешикташ" заинтересован в приобретении защитника сборной Украины Эдуарда Соболя. Об этом сообщил турецкий спортивный портал fanatik.com.tr. В данный момент 21-летний футболист выступает за луганскую "Зарю", но права на него принадлежат "Шахтеру".
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По сведениям турецких источников, этим летом футболист должен быть продан в стамбульский клуб за 3,5 миллиона евро.
Кроме того, игрок мог переехать в Стамбул еще зимой, однако тогда трансфер сорвался в самый последний момент.
За сборную Украины Соболь дебютировал в прошлом году и сыграл в 4-х матчах.
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