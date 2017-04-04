Ибрагимович покинет "Манчестер Юнайтед" ради команды MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" - СМИ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович по окончании нынешнего сезона покинет клуб и будет выступать за "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает РБК со ссылкой на Fox Deportes.

Канал уже опубликовал фотографию Ибрагимовича в футболке "ЛА Гэлакси" и видеокомментарии разных экспертов по поводу переезда шведского форварда в США.

Читайте такжеФорвард "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович: с "Зарей" сложился непростой матчРанее сообщалось, что американский клуб готов предложить шведскому футболисту контракт, согласно которому он будет получать 11 миллионов фунтов в год. Подобный оклад является самым высоким в МЛС.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович провел за "Манчестер" 41 матч и забил 26 голов.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что нападающий может продлить контракт, истекающий летом этого года. В договоре 35-летнего футболиста есть опция, позволяющая пролонгировать договор еще на год, и швед не исключает, что поставит подпись.