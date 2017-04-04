Тренер киевского "Динамо" Ребров может возглавить турецкий "Фенербахче" - СМИ

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров является претендентом на пост наставника турецкого "Фенербахче" из Стамбула, сообщает Fanatik.

Турецкое издание подчеркивает, что Ребров до сих пор не продлил договор с "Динамо" и уходит от ответа на вопрос касательно возможного предложения со стороны "Фенербахче".

В бытность игроком Ребров провел два сезона в "Фенербахче", сыграв за команду 38 матчей (4 гола).

Как сообщал УНИАН,в нынешнем сезоне киевское "Динамо" провалило выступления в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе и отстает на 14 очков от "Шахтера" в чемпионате Украины.

Тем не менее, президент "Динамо" Игорь Суркис еще зимой предлагал Реброву продлить контракт Специалист отказался, предложив вернуться к обсуждению этого вопроса по окончании сезона.