Тренер киевского "Динамо" Ребров может возглавить турецкий "Фенербахче" - СМИ

12:13, 04 апреля 2017
Футбол
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Украинский специалист может заменить на посту наставника команды голландца Дика Адвокаата.

fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров является претендентом на пост наставника турецкого "Фенербахче" из Стамбула, сообщает Fanatik

Турецкое издание подчеркивает, что Ребров до сих пор не продлил договор с "Динамо" и уходит от ответа на вопрос касательно возможного предложения со стороны "Фенербахче".

В бытность игроком Ребров провел два сезона в "Фенербахче", сыграв за команду 38 матчей (4 гола). 

Как сообщал УНИАН,в нынешнем сезоне киевское "Динамо" провалило выступления в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе и отстает на 14 очков от "Шахтера" в чемпионате Украины.

Тем не менее, президент "Динамо" Игорь Суркис еще зимой предлагал Реброву продлить контракт Специалист отказался, предложив вернуться к обсуждению этого вопроса по окончании сезона. 

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Теги: #Ребров#Динамо#футбол#УПЛ