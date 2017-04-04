Тренер киевского "Динамо" Ребров может возглавить турецкий "Фенербахче" - СМИ
Украинский специалист может заменить на посту наставника команды голландца Дика Адвокаата.
Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров является претендентом на пост наставника турецкого "Фенербахче" из Стамбула, сообщает Fanatik.
Турецкое издание подчеркивает, что Ребров до сих пор не продлил договор с "Динамо" и уходит от ответа на вопрос касательно возможного предложения со стороны "Фенербахче".
В бытность игроком Ребров провел два сезона в "Фенербахче", сыграв за команду 38 матчей (4 гола).
Как сообщал УНИАН,в нынешнем сезоне киевское "Динамо" провалило выступления в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе и отстает на 14 очков от "Шахтера" в чемпионате Украины.
Тем не менее, президент "Динамо" Игорь Суркис еще зимой предлагал Реброву продлить контракт Специалист отказался, предложив вернуться к обсуждению этого вопроса по окончании сезона.