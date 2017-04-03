Сборная Украины попала в группу с Нидерландами и Англией на юношеский Евро-2017
Еще одним соперником нашей команды будет сборная Норвегии.
В Загребе состоялась жеребьевка чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, по итогам которой сборная Украины сыграет в группе D с командами Нидерландов, Англии и Норвегии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Любопытно, что Норвегия и Украина сыграли вничью (2:2) в отборочном раунде квалификации. Первое место в той группе заняла Турция - еще один участник финальной стадии.
Полные итоги жеребьевки выглядят так:
Группа A: Хорватия (хозяева), Испания, Турция, Италия
Группа B: Шотландия, Франция, Венгрия, Фарерские острова
Группа C: Германия, Ирландия, Сербия, Босния и Герцеговина
Группа D: Нидерланды, Англия, Норвегия, Украина
Календарь выглядит следующим образом:
Групповой этап: 3/4, 6/7, 9/10 мая (Запрешич, Лучко, Велика-Горица, Сесвете, Вараждин, Руевица, Кострена)
Четвертьфиналы: 12/13 мая (Запрешич, Велика-Горица, Вараждин)
Матч за путевку на ЧМ: 16 мая (Сесвете)
Полуфиналы: 16 мая (Запрешич, Вараждин)
Финал: 19 мая (Вараждин)
Турнир в Хорватии также станет отборочным этапом к ЧМ-2017 среди юношей до 17 лет в Индии (6-28 октября), где сыграют пять европейских сборных.