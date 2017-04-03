Тренер "Динамо" Ребров: "Я видел на тренировках, что Ярмоленко нравится новая роль"
Наставник действующих чемпионов Украины по футболу Сергей Ребров считает, что на новой позиции Андрей Ярмоленко заиграет еще лучше
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров в интервью программе «ПроФутбол» прокомментировал игру капитана и лидера команды Андрея Ярмоленко, который стал героем матча против «Александрии» (4:1), играя на несколько новой для себя позиции.
«Динамо» действовало в этом поединке, используя непривычную для себя схему 3-4-3, при которой Ярмоленко играл на позиции крайнего форварда. Он принял участие в трех из четырех голах киевлян (два забитых мяча и голевая передача).
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«Для меня важно, чтобы эта позиция была удобной для Ярмоленко, потому что это лидер наших атак, - отметил Ребров. - Я видел на тренировках, что ему нравится эта позиция, а сегодня он это доказал. Очень много Андрей получал мяч без сопротивления. Когда он играет крайнего полузащитника, игрокам соперника легко его закрыть, если стать рядом и не давать принимать мяч.
Во многом за счет Ярмоленко и сделали игру. Для самых ребят нужно было что-то изменить в игре. При такой модели больше людей задействуем в атаке, как и в обороне».
После 23-х туров «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 49 очков и отставая от «Шахтера» на 14 пунктов.
Следующий матч «бело-синие» сыграют на выезде против «Нефтяника-Укрнафты» в среду, 5 апреля в рамках четвертьфинала Кубка Украины.