Ровенский "Верес" планирует вложить в строительство стадиона 10 миллионов гривен

Клуб первой лиги «Верес» (Ровно) планирует реконструкцию и расширение своей домашней арены, сообщает "Футбол 1".

Обновленная арена будет вмещать 14 тысяч зрителей.

О планах реконструкции спортивного сооружения сообщил мэр Ровно Владимир Хомко. Газон стадиона будет оборудован автоматическим поливом и подогревом, а также беговыми дорожками для легкоатлетов.

Проект уже полностью готов, ориентировочная стоимость его реализации составляет 10 млн гривен.

После 23-х туров чемпионата первой лиги "Верес" находится на третьей строке турнирной таблицы и претендует на повышение в классе.