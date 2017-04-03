Ровенский "Верес" планирует вложить в строительство стадиона 10 миллионов гривен
14:14, 03 апреля 2017Футбол
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Клуб надеется значительно улучшить инфраструктуру и попасть в класс сильнейших.
Стадион "Авангард", на котором "Верес" проводит домашние матчи, ожидает глобальная реконструкция / Официальный сайт "Вереса"
Клуб первой лиги «Верес» (Ровно) планирует реконструкцию и расширение своей домашней арены, сообщает "Футбол 1".
Обновленная арена будет вмещать 14 тысяч зрителей.
О планах реконструкции спортивного сооружения сообщил мэр Ровно Владимир Хомко. Газон стадиона будет оборудован автоматическим поливом и подогревом, а также беговыми дорожками для легкоатлетов.
Проект уже полностью готов, ориентировочная стоимость его реализации составляет 10 млн гривен.
После 23-х туров чемпионата первой лиги "Верес" находится на третьей строке турнирной таблицы и претендует на повышение в классе.
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