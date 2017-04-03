Главный тренер сборной Украины Шевченко соберет тренеров команд УПЛ за круглым столом
13:00, 03 апреля 2017Футбол
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Главный тренер сборной хочет инициировать встречу наставников УПЛ и обсудить контуры будущего сезона.
Шевченко планирует собрать тренеров команд УПЛ в Киеве / footballua.tv
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко обирается инициировать встречу с тренерами элитных клубов страны, сообщает zbirna.com.
На встрече планируется обсудить формат будущего сезона и поднять тему планирования календаря матчей.
Не стоит исключать, что этот круглый стол пройдет после матчей 26 тура, в рамках которого в Киеве сыграют "Динамо" и донецкий "Шахтер".
В последнее время вопросу формата чемпионата Украины уделяют много внимания, и чем раньше этот вопрос будет решен, тем лучше для всех.
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