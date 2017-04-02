"Карпаты" обыграли "Сталь" в матче Премьер-лиги

Во Львове состоялся матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали "Сталь" и выиграли, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:0.

Львовяне, которые находятся в "зоне вылета" из УПЛ, уверенно провели матч с середняком лиги, забив два безответных гола.

Дублем отличился экс-игрок "Шахтера" и киевского "Динамо" Александр Гладкий. На 19-й минуте игрок открыл счет ударом с пенальти, а на 44-й забил "гол в раздевалку" команде из Каменского, которая от этого так и не оправилась.

Во втором тайме "Карпаты" спокойно довели матч до победы.

Таким образом, "Карпаты" набрали 16 очков, оторвались на 3 балла от "Днепра" в борьбе за 10-11 места. У "Стали", как и ранее, 24 балла в таблице.