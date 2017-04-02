Киевское "Динамо" одержало волевую победу в гостях над "Александрией"

В Александрии завершился матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" обыграло "Александрию", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:4.

Хозяева поля активно начали матч и уже на 2-й минуте открыли счет. Пономар скинул мяч под удар Владиславу Огире который точно пробил в ближний верхний угол.

Впрочем, киевляне быстро выровняли игру, а после перерыва сравняли счет и забили еще два гола. На 59-й минуте Ярмоленко справа вошел в штрафную и после серии финтов сделал прострел, а сыгравший на опережение Артем Беседин отправил мяч в ворота. А спустя 7 минут, на 66-й, Ярмоленко нанес плотный удар метров с 20-ти и Новак в прыжке отбил. Мяч отскочил к Денису Гармашу, который принял, подработал и низом из-под защитника точно пробил в дальний угол.

На 84-й минуте Ярмоленко отличился сам, забив третий гол "Динамо". Гармаш отобрал мяч у Бондаренко перед штрафной и вывел Ярмоленко один на один с Новаком. Андрей хладнокровно обыграл голкипера, на замахе убрал защитника и закатил мяч в пустые ворота.

Наконец, в добавленное арбитром время, Ярмоленко реализовал пенальти, сделав дубль.

Таким образом, "Динамо" набрало 49 очков, оторвавшись от луганской "Зари" на 9 баллов, которой сегодня предстоит матч с донецким "Шахтером". У "Александрии" осталось 33 балла и 5-е место в таблице.