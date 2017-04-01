"Черноморец" и "Олимпик" сыграли вничью в первом матче Топ-6 Премьер-лиги

18:59, 01 апреля 2017
Футбол
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Игра завершилась со счетом 0:0.

Черноморец и Олимпик не выявили победителя / ua-football.com

В Одессе состоялась стартовая игра второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги в Топ-6, где "Черноморец" сыграл вничью с донецким "Олимпиком", сообщает официальный сайт соревнований

Матч завершился со счетом 0:0.

Обе команды играли достаточно активно, но под конец матча явным преимуществом завладели хозяева поля. Тем не менее, удары Алексея Хобленко и Дмитрия Коркишко оказались неточными. 

В свою очередь, дончанин Ярослав Олийнык также не смог поразить ворота одесситов из очень выгодной позиции, пробив намного выше ворот.

Таким образом, в турнирной таблице у "Олимпика" теперь 35 очков, у "Черноморца" - 28.

Команды остались на 4-м и 6-м местах в турнирной таблице УПЛ.

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Теги: #Одесса#футбол#УПЛ