"Черноморец" и "Олимпик" сыграли вничью в первом матче Топ-6 Премьер-лиги
18:59, 01 апреля 2017Футбол
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Игра завершилась со счетом 0:0.
Черноморец и Олимпик не выявили победителя / ua-football.com
В Одессе состоялась стартовая игра второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги в Топ-6, где "Черноморец" сыграл вничью с донецким "Олимпиком", сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 0:0.
Обе команды играли достаточно активно, но под конец матча явным преимуществом завладели хозяева поля. Тем не менее, удары Алексея Хобленко и Дмитрия Коркишко оказались неточными.
В свою очередь, дончанин Ярослав Олийнык также не смог поразить ворота одесситов из очень выгодной позиции, пробив намного выше ворот.
Таким образом, в турнирной таблице у "Олимпика" теперь 35 очков, у "Черноморца" - 28.
Команды остались на 4-м и 6-м местах в турнирной таблице УПЛ.
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