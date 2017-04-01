"Днепр" обыграл "Зірку" в стартовом матче второго этапа Премьер-лиги

В Днепре состоялся стартовый матч второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (23-й) тур, в котором "Днепр" обыграл "Зірку" из Кропивницкого, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:0.

Единственный гол хозяева поля забили на 32-й минуте. Влад с левого фланга сделал передачу за спины защитников на линию вратарской и ворвавшийся в зону Дмитрий Нагиев нанес точный удар.

На 80-й минуте игрок "Днепра" Олег Кожушко получил красную карточку. Игрок в борьбе ногой отмахнулся от оппонента и арбитр оставил хозяев поля в меньшинстве. Впрочем, гости не смогли воспользоваться численным преимуществом и сравнять счет.

Таким образом, "Днепр" набрал 13 очков, догнал "Карпаты" в борьбе за 11-12 места и оставил в аутсайдерах "Волынь" (10). В свою очередь, у "Зірки" по-прежнему 23 очка и она на 1 балл отстает от "Ворслкы" и "Стали" - по 24.