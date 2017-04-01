Игроки клуба футбольной Премер-лиги "Сталь" пятый месяц не получают зарплату - СМИ

Футболисты "Стали" (Каменское) уже пятый месяц не получают зарплату, несмотря на обещания руководства погасить их, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 1.

В начале марта сообщалось, что "Сталь" должна футболистам зарплату за три месяца, из-за чего команду покинул нападающий Сильвано Комвалиус, перебравшись в индонезийский "Бали Юнайтед". Позже стало известно, что клуб частично начал выплачивать долги, сумев сохранить в составе ганского форварда Кваме Карикари.

Однако, судя по всему, ситуация в клубе ни коим образом не улучшается. Футболисты уже пятый месяц не получают зарплату и премиальные. Также "Сталь" уже вошла в режим экономии. Если ранее команда летела во Львов чартером, то на ближайшую игру с Карпатами добиралась на автобусе.

Руководство клуба до сих пор обещает погасить долги, но пока что никаких результатов это не принесло.

Вероятно, такая ситуация связана с проблемами главного спонсора "Стали" Днепровского металлургического комбината (ДМК), который вчера остановил работу.

Первый этап украинской Премьер-лиги "Сталь" завершила во второй шестерке, заняв восьмое место с 24 очками в активе.

Матч стартового тура второго этапа УПЛ команда Леонида Кучука сыграет в гостях против львовских "Карпат" завтра, 2 апреля.