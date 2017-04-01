Пять игроков "Зари" не смогут сыграть в матче с "Шахтером"

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб накануне матча с донецким "Шахтером отметил, что все ведущие футболисты в строю. Правда, есть все-таки в кадровом вопросе некоторые нюансы, сообщает Footboom.

"В важном и непростом для нас сражении с горняками не примут участия пятеро арендованных у «Шахтера» игроков, - отметил Вернидуб. - Мы даже не уточняли ни у кого, можно ли им выйти на поле 2 апреля или нет… Придется обойтись без них, но мы к этому были готовы и, соответственно, подготовку строили с учетом таких вот кадровых проблем. В остальном, все нормально. В строй вернулся защитник Андрей Пилявский, который лечился после простуды. Он полноценно занимался с командой, но матч «Шахтером» начнет в запасе, поскольку не набрал еще нужных кондиций. Все остальные ребята готовы к бою и мы на них очень рассчитываем".

Заметим, что в лазарете «Зари», кроме Пилявского находился и Никита Каменюка, который, судя по всему, вернулся в строй. Напомним также имена футболистов, арендованных у «Шахтера», которые оказались вне игры на ближайший тур: Эдуард Соболь, Дмитрий Гречишкин, Владислав Кулач, Иван Петряк и Денис Безбородько.

Как сообщал УНИАН, центральный матч 23-го тура Премьер-лиги "Заря" - "Шахтер" состоится в Запорожье 2 апреля. Начало игры в 19.30