Премьер-лига, 23-й тур, "Заря" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье, на "Славутич-Арена", проходит центральный матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт турнира.

Встречаются команды, которые занимают 3-е и 1-е места в турнирной таблице, соответственно.

На счету "Шахтера" по итогам первого этапа соревнований, 60 баллов. У "Зари" - ровно на 20 меньше - 40. Кроме того, горняки практически обеспечили себе чемпионство, опережая идущего на 2-м месте киевское "Динамо" на 14 очков.

Впрочем, вряд ли команда Паулу Фонсеки позволит себе расслабиться и будет дарить очки соперникам, разбазаривая свое преимущество. Дончане по-прежнему находятся в боевом тонусе и готовы биться как в чемпионате, так и в Кубке Украины, где на следующей неделе им предстоит матч четвертьфинальной стадии соревнований.

В свою очередь, "Заря" на 6 очков опережает идущий на 4-м месте донецкий "Олимпик", но и на 6 очков отстает от киевского "Динамо". При разных раскладах, луганчане могут как потерять место в призвой тройке, так и побороться с "Динамо" за 2-е место и путевку в Лигу чемпионов.

В любом случае, в данной турнирной ситуации очки "Заре" намного нужнее и важнее.

Матч в Запорожье начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".