Премьер-лига, 23-й тур, "Карпаты" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают по итогам первого этапа соревнований 10-е и 8-е места в турнирной таблице, соответственно. У "Карпат" на счету 13 очков, у "Стали" - 23.

10-очковое преимущество гостей позволяет им спокойно и даже вальяжно подходить к игре во Львове. Вместе с тем, любая потеря грозит обострением борьбы в таблице второй шестерки команд УПЛ, где есть четка градация на трех лидеров и трех аутсайдеров, которые будут между собой биться за сохранение прописки в эоитном дивизионе.

В любом случае, в данный момент очки намного нужнее "Карпатам".

Матч во Львове начнется в 14.00.

ТВ-транслция - телеканал УНИАН.