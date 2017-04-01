Премьер-лига, 23-й тур, "Черноморец" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит стартовый матч второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги в элитной шестерке, где будут разыграны медали чемпионата и места в еврокубках, сообщает официальный сайт соревнований.

Местный "Черноморец" принимает донецкий "Олимпик".

Встречаются команды, которые занимают по итогам первого этапа турнира 6-е и 4-е места соответственно. У одесситов 27 очков, у дончан - 34.

"Черноморец" на 6 очков отстает от первой пятерки команд (у "Александрии" 33 балла), которая и обеспечит себе путевки в еврокубки. Таким образом, команде необходимо набирать очки. С другой стороны, "Олимпик" постарается сделать все, чтобы как минимум не проиграть, оставив соперника на существенном расстоянии от пятерки лучших.

Матч "Черноморец" - "Олимпик" начнется в Одессе в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.