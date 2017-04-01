Премьер-лига, 23-й тур, "Днепр" - "Зірка": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепре проходит стартовый матч тура второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает "Зірку" из Кропивницкого, сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают 11-е и 9-е места в турнирной таблице, соответственно. У "Днепра" 10 очков, "Зірки" - 23 балла.

Согласно регламенту турнира нынешнего сезона, после первого этапа команды были разделены на две 6-ки, и эти коллективы попали в группу слабейших, где будут бороться за сохранение места в элитном дивизионе.

На данный момент есть три явных лидера этой группы - "Ворскла", "Сталь" (по 24) и "Зірка" (23), а также аутсайдеры, которые и будут бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе украинского футбола - "Карпаты" (13), "Днепр" и "Волынь" (по 10).

В любом случае, победа и очки хозяевам поля в этом матче гораздо важнее.

Игра "Днепр" - "Зірка" начнется в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.