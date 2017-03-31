ФИФА может предоставить Европе 16 мест на Чемпионате мира-2026

Совет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) может увеличить количество европейских команд на ЧМ-2026 до 16-ти, сообщает пресс-служба ФИФА.

Это произойдет в рамках реформы турнира, согласно которой, общее количество участников турнира будет увеличено с 32 до 48.

Таким образом, Европа получить ровно треть мест.

Это будет самое большое представительство среди региональных конфедераций на мировом первенстве. Другие чати света получат следующие вакансии:

Африка (КАФ) 9

Азия (АФК) 8

Южная Америка (КОНМЕБОЛ) 6

Сев. Америка (КОНКАКАФ) 6

Океания (ОФК) 1

Решение Бюро Совета ФИФА не окончательное. Их должен одобрить Совт ФИФА который соберется в Бахрейне 9 мая.

Как сообщал УНИАН, увеличение количества команд-участниц Мундиаля произойдет с Чемпионата мира-2026. Решение об этом ФИФА приняла 10 января.