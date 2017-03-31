Киевское "Динамо" получило 4,75 миллиона евро за Теодорчика - генменеджер "Андерлехта"

Генеральный менеджер бельгийского футбольного клуба "Андерлехт" из Брюсселя Херман ван Хольсбек рассказал о деталях выкупа нападающего киевского "Динамо" Лукаша Теодорчика, сообщает SportArena со ссылкой на 7sur7.be.

«Мы заплатили Динамо 4,75 миллиона евро», — отмечает Хольсбек.

Читайте также"Динамо" продаст польского легионера Теодорчика за 4,5 миллионов евроРанее тот же Хольсбек заявлял, что бельгийцы намерены перепродать поляка не менее чем за 30 миллионов евро, однако теперь готовы рассмотреть и меньшие значения. «Цена продажи будет зависеть от интересующихся клубов, однако очевидно, что она составит не менее 15 миллионов евро», - отметил менеджер.

В "Динамо" Лукаш Теодорчик перешел летом 2014 года из польского "Леха" за 4 миллиона евро. Он забил 16 голов в 42 матчах всех турниров, однако не смог стать игроком основного состава.

Летом прошлого года нападающий перебрался в "Андерлехт" на правах аренды с правом выкупа, и в текущем сезоне уже забил 28 мячей в 41 матче всех турниров за клуб. Он является лучшим бомбардиром своей команды.

Как сообщал УНИАН, накануне бельгийский клуб сообщил о подписании с 25-летним футболистом полноценного контракта до лета 2020 года.