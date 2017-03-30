Экс-игрок "Динамо" Теодорчик подписал контракт с бельгийским "Андерлехтом" - официально

Бельгийский футбольный клуб "Андерлехт" из Брюсселя подписал контракт с экс-игроком киевского "Динамо" поляком Лукашем Теодорчиком, сообщает официальный сайт "Андерлехта".

Соглашение будет действовать до 2020 года.

Накануне, со ссылкой на бельгийские СМИ сообщалось, что «Андерлехт» заплатит за Теодорчика 5 миллионов евро. Контракт поляка с брюссельским клубом будет рассчитан на 4 года.

В официальном сообщении клуба никаких цифр контракта не приводится.

Читайте такжеЭкс-игрок "Динамо" Теодорчик подписал контракт с бельгийским "Андерлехтом" - СМИТаким образом, киевское "Динамо" перестало владеть правами на игрока, который до сегодняшнего дня выступал в "Андерлехте" на правах аренды.

Теодорчик провел в киевском клубе два сезона - 2014/15 и 2015/16. За это время он сыграл в команде 24 игры и забил 10 голов.

В начале сезона 2016/17 он был отдан в аренду "Андерлехту", где стал лучшим бомбардиром команды - 20 голов в 28 играх.