Футболист "Днепра" Назаренко завершил карьеру игрока и стал тренером

Полузащитник «Днепра» и сборной Украины Сергей Назаренко принял решение завершить карьеру игрока и перешел на тренерскую работу, сообщает официальный сайт клуба.

Назаренко вошел в тренерский штаб молодежного состава команды и сегодня принял участие в первой тренировке в новой для себя роли.

— Я принял решение начать новый этап в карьере и жизни, — сказал Сергей Назаренко после первого рабочего дня в новом качестве. — Перешел на тренерскую работу. Еще некоторое время назад я поступил на курсы, где учусь на лицензию категорий Б и А, и сейчас получил возможность набираться опыта. Рад, что это происходит в родной команде. Потихоньку осваиваюсь в новой роли и буду всеми силами работать на благо «Днепра».

Читайте такжеВторой этап футбольной Премьер-лиги начнется матчем "Днепр" - "Зірка"Сергей Назаренко, переехал В Днепр в подростковом возрасте и дебютировал в основном составе «Днепра» в октябре 1999 года. С тех пор он провел за клуб 272 матча в высшей лиге чемпионата Украины, в которых забил 54 мяча. Последний раз на поле в футболке «Днепра» Назаренко вышел 22 октября 2016 года в выездном матче с «Волынью».

На протяжении долгого времени он был рекордсменом команды по количеству матчей и голов в чемпионате Украины. Кроме того, Назаренко играл в «Таврии», «Черноморце» и «Металлисте». В составе национальной сборной Украины провел 41 матч, забил 11 голов.