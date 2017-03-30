Порошенко назвал травлю Зозули в Испании спланированной кампанией в духе "гибридной войны" РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ситуация вокруг украинского футболиста клуба "Бетис" Романа Зозули является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе «гибридной войны» России против Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом Порошенко заявил во время встречи с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, состоявшейся в рамках саммита Европейской народной партии на Мальте.

В частности, президент Украины выразил благодарность испанскому правительству за четкую позицию в поддержку украинского футболиста. Порошенко отметил, что «ситуация с Романом является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны РФ против Украины».

Читайте такжеЗозуля получил от ФИФА разрешение играть за новый клуб

Как сообщал УНИАН, в феврале был заблокирован переход Зозули в клуб «Райо Вальекано» из-за дискриминации со стороны леворадикальных фанатов, которые назвали его «нацистом».

По возвращении в «Бетис» из-за конфликта с ультрас «Райо Вальекано» Зозуля фактически оказался "вне игры". По правилам ФИФА он не может получать игровую практику, поскольку в нынешнем сезоне уже числился в трех клубах - «Днепре», «Бетис» и «Райо Вальекано».

Зозуля много помогает украинской армии и семьям воинов АТО и имеет четко выраженную патриотическую позицию, выступая против России и ее военной агрессии в Украине.