Месси будет зарабатывать в "Барселоне" 35 миллионов евро за сезон - СМИ

23:22, 29 марта 2017
Футбол
398

Игрок и клуб продолжат переговоры в мае.

Месси и "Барселона" договорились о зарплате / Reuters

Руководство футбольного клуба "Барселона" и лидер команды аргентинский форвард Лионель Месси достигли соглашения по финансовым пунктам нового контракта, сообщает испанская Marca.

По данным издания, 29-летний футболист будет зарабатывать 35 миллионов евро за сезон. 

Читайте такжеМесси получит беспрецедентное предложение от "Барселоны" - партнеры по команде не против Переговоры между игроком и клубом продолжатся в мае. Нынешний контракт игрока с клубом заканчивается в июне 2018 года.

Месси играет за "Барселону" на протяжении всей карьеры (кроме молодежных клубов в Аргентине) - с 2004 года (17 лет). 

Вместе с командой игры выиграл 8 титулов чемпиона Испании, 4 Кубка Испании, 7 Суперкубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных чемпионата мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Аргентина#Барселона