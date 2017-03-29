Месси будет зарабатывать в "Барселоне" 35 миллионов евро за сезон - СМИ

Руководство футбольного клуба "Барселона" и лидер команды аргентинский форвард Лионель Месси достигли соглашения по финансовым пунктам нового контракта, сообщает испанская Marca.

По данным издания, 29-летний футболист будет зарабатывать 35 миллионов евро за сезон.

Читайте такжеМесси получит беспрецедентное предложение от "Барселоны" - партнеры по команде не против Переговоры между игроком и клубом продолжатся в мае. Нынешний контракт игрока с клубом заканчивается в июне 2018 года.

Месси играет за "Барселону" на протяжении всей карьеры (кроме молодежных клубов в Аргентине) - с 2004 года (17 лет).

Вместе с командой игры выиграл 8 титулов чемпиона Испании, 4 Кубка Испании, 7 Суперкубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных чемпионата мира.