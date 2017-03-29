Зозуля может провести концовку сезона в испанском клубе - агент

Агент Владимир Кузьменко рассказал о варианте продолжения карьеры украинского футболиста испанского «Бетиса» Романа Зозули, который из-за конфликта с фанатами «Райо Вальекано» остался без футбола до конца сезона, сообщает Спорт. Сегодня.

«Есть вариант, что он таки поиграет в Испании этой весной. На данный момент это юридически невозможно. Но тут такая ситуация. В одном испанском клубе нападающий на очень долгое время «сломался», и они срочно ищут ему замену до конца сезона. Вариант с Ромой их вполне устраивает, они в нем очень заинтересованы. Поэтому мы сейчас пытаемся добиться у ФИФА разрешение на это. Тут трансферные окна уже роли не играют. Просто хотелось бы сделать это побыстрее, чтобы у Ромы до конца сезона все-таки была игровая практика, чтоб парень хоть немного поиграл», - отмечает агент.

Читайте такжеЗозуля разорвал контракт с "Райо Вальекано" - СМИ«Что касается планов «Бетиса» на Зозулю, то в принципе последний разговор был таким, что со следующего сезона тренер на него рассчитывает. Больше никаких заявлений со стороны севильского клуба не было - чтоб он уходил или тому подобное. Тема его ухода из команды до истечения контракта летом 2019 года вообще не поднимается. Да и сам Рома настроен оставаться в Ла Лиге и продолжить что-то доказывать здесь», - добавил Кузьменко.

«Сейчас Роман живет в Севилье, ежедневно тренируется с «Бетисом». Кстати, в этом месяце мы выиграли судебный процесс у «Райо Вальекано», и они выплатили Зозуле всю сумму, которую были должны по договору аренды за весь период действия несостоявшегося контракта, - рассказал агент. - Наши юристы сработали очень профессионально. Та зарплата, что Роман получает сейчас, идет полностью со стороны «Бетиса».

Как сообщал УНИАН, Роман Зозуля в последний день зимнего трансферного окна, 28 февраля, перешел из "Бетиса" в "Райо Вальекано", но фанаты клуба с ультралевыми взглядами заблокировали появление игрока в команде. Им не понравилась футболка украинского легионера с изображением герба нашей страны.