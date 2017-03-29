Экс-игрок "Динамо" Теодорчик подписал контракт с бельгийским "Андерлехтом" - СМИ

Бельгийский «Андерлехт» выкупил права на форварда киевского «Динамо» и сборной Польши Лукаша Теодорчика, сообщает Sport.ua со ссылкой на бельгийскую прессу.

«Андерлехт» заплатит за Теодорчика 5 миллионов евро. Контракт поляка с брюссельским клубом рассчитан на 4 года.

В контракте футболиста есть опция, которая позволяет экс-игроку «Динамо» летом перейти в более известный клуб.

Теодорчик провел в киевском клубе два сезона - 2014/15 и 2015/16. За это время он сыграл в команде 24 игры и забил 10 голов.

В начале сезона 2016/17 он был отдан в аренду "Андерлехту", где стал лучшим бомбардиром команды - 20 голов в 28 играх.