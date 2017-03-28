ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре матча

Международная федерация футбольных ассоциаций дисквалифицировала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре ближайших матча национальной команды, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Причиной дисквалификации стало оскорбление бокового арбитра во время матча отбора ЧМ-2018 с командой Чили (1:0). Кстати, в том матче Месси забил единственный и победный гол.

Игрок также оштрафован на сумму 10 тысяч швейцарских франков.

Читайте такжеМесси могут дисквалифицировать за брань в адрес арбитраПервым матчем, который пропустит игрок. станет игра аргентинцев против сборной Боливии 28 марта (в ночь на 29 марта по киевскому времени).

На данный момент сборная Аргентины занимает 3-е место в турнирной таблице отбора ЧМ-2018. На счету команды 13 очков. Она на 8 баллов отстает от лидирующей сборной Бразилии. Согласно регламенту турнира. напрямую на ЧМ-2018 попадает четыре лучшие команды отборочного турнира. Пятая команда сыграет в стыковых матчах.