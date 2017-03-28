В Харькове облили краской витрину фан-шопа ФК "Шахтер"

15:23, 28 марта 2017
Футбол
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На стекле появилась желтая и синяя краска.

Фан-шоп

Неизвестные облили краской магазин с футбольной атрибутикой ФК "Шахтер" на ОСК "Металлист", сообщает городской сайт 057.ua.

Витрину и двери магазина облили синей и желтой красками. Отметим, что это цвета эмблемы харьковского ФК "Металлист". Фотографии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На месте работают полицейские. 

Ранее ультрас харьковского "Металлиста" высказывали негодование по поводу того, что донецкий "Шахтер" переезжает в Харьков и будет проводить свои домашние матчи на ОСК "Металлист". 

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Теги: #футбол#Шахтер#УПЛ