В Харькове облили краской витрину фан-шопа ФК "Шахтер"

Неизвестные облили краской магазин с футбольной атрибутикой ФК "Шахтер" на ОСК "Металлист", сообщает городской сайт 057.ua.

Витрину и двери магазина облили синей и желтой красками. Отметим, что это цвета эмблемы харьковского ФК "Металлист". Фотографии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На месте работают полицейские.

Ранее ультрас харьковского "Металлиста" высказывали негодование по поводу того, что донецкий "Шахтер" переезжает в Харьков и будет проводить свои домашние матчи на ОСК "Металлист".