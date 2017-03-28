Защитник "Динамо" Хачериди травмировался и выбыл на срок от 4 до 6 недель

В контрольном матче «Динамо» - «Ворскла», состоявшемся в Киеве 25-го марта, защитник Евгений Хачериди в середине первого тайма из-за полученного повреждения досрочно завершил игру, сообщает ФК "Динамо".

На 17-й минуте игрок пошел в жесткий стык с форвардом "Ворсклы" Артуром Загорулько, после которого не смог подняться.

Проведенная МРТ и другие медицинские обследования показали, что у Евгения растяжение внутренних боковых связок коленного сустава. На восстановление потребуется от 4 до 6 недель.

Читайте такжеХачериди провел первый официальный матч в 2017-м году и забил гол за "Динамо" U-21С сегодняшнего дня динамовец проходит интенсивную реабилитацию под наблюдением клубных врачей и физиотерапевтов в медико-реабилитационном комплексе в Конча-Заспе.

Как сообщал УНИАН, Хачериди пропустил первые матчи 2017-го года из-за конфликта с главным тренером Сергеем Ребровым. Позже наставник киевлян рассказал, что игрок признал свои ошибки и принес извенения.

Хачериди в первой половине нынешнего сезона провел 20 игр, забил 1 гол. Всего, на счету игрока 209 матчей и 9 голов за "Динамо"