Моуринью назвал игрока "Зари" Соболя большой потерей для Украины в матче с Хорватией, – СМИ
12:46, 28 марта 2017Футбол
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Тренер "Манчестер Юнайтед", похоже, надолго запомнил украинца после матчей Лиги Европы "Заря" - "Манчестер Юнайтед".
Соболь пропустил матч с Хорватией из-за дисквалификации / zbirna.com
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, похоже, хорошо запомнил защитника "Зари" Эдуарда Соболя после матчей против луганского клуба в Лиге Европы, сообщает Zbirna.com.
Хорватским журналистам удалось подслушать один из разговоров Моуринью в отеле в Загребе, где он, перед матчем Хорватия – Украина отметил, что большой потерей для "сине-желтых" станет отсутствие дисквалифицированного Соболя.
Как сообщал УНИАН, Моуринью мог следить за Ярмоленко в матче Хорватия – Украина.
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