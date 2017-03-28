Моуринью назвал игрока "Зари" Соболя большой потерей для Украины в матче с Хорватией, – СМИ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, похоже, хорошо запомнил защитника "Зари" Эдуарда Соболя после матчей против луганского клуба в Лиге Европы, сообщает Zbirna.com.

Хорватским журналистам удалось подслушать один из разговоров Моуринью в отеле в Загребе, где он, перед матчем Хорватия – Украина отметил, что большой потерей для "сине-желтых" станет отсутствие дисквалифицированного Соболя.

Как сообщал УНИАН, Моуринью мог следить за Ярмоленко в матче Хорватия – Украина.