На стадионе футбольной команды Шанхай Шеньхуа произошел пожар

На стадионе футбольного клуба китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" сегодня утром произошел пожар, сообщает Reuters.

Возгорание произошло с внешней стороны стадиона и огонь не затронул трибуны и поле. Кроме того, огонь не задел эмблему клуба, которая висела перед входом на стадион рядом с местом, где вспыхнул огонь.

Жерт и пострадавших в результате происшествия нет.

Полиция начала расследование этого инцидента.