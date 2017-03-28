На стадионе футбольной команды Шанхай Шеньхуа произошел пожар
11:50, 28 марта 2017Футбол
183
Пострадала внешняя сторона арены, поле и трибуны остались целыми и невредимыми.
Пожар не задел эмблему клуба / Reuters
На стадионе футбольного клуба китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" сегодня утром произошел пожар, сообщает Reuters.
Возгорание произошло с внешней стороны стадиона и огонь не затронул трибуны и поле. Кроме того, огонь не задел эмблему клуба, которая висела перед входом на стадион рядом с местом, где вспыхнул огонь.
Жерт и пострадавших в результате происшествия нет.
Полиция начала расследование этого инцидента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter