На стадионе футбольной команды Шанхай Шеньхуа произошел пожар

11:50, 28 марта 2017
Футбол
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Пострадала внешняя сторона арены, поле и трибуны остались целыми и невредимыми.

Пожар не задел эмблему клуба / Reuters

На стадионе футбольного клуба китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" сегодня утром произошел пожар, сообщает Reuters.

Возгорание произошло с внешней стороны стадиона и огонь не затронул трибуны и поле. Кроме того, огонь не задел эмблему клуба, которая висела перед входом на стадион рядом с местом, где вспыхнул огонь.

Жерт и пострадавших в результате происшествия нет.

Полиция начала расследование этого инцидента.

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Теги: #футбол#Китай