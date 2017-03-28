Месси могут дисквалифицировать за брань в адрес арбитра

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может получить серьезное наказание от ФИФА за свою брань в адрес арбитра матча против Чили (1:0), сообщает SportArena со ссылкой на Ole.

Игра состоялась 23 марта в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2018 и завершилась минимальной победой Аргентины благодаря единственному голу в исполнении Месси.

Однако по завершении поединка дисциплинарный комитет ФИФА открыл на Месси дело по поводу оскорбительных высказываний по ходу встречи в адрес бокового арбитра.

Читайте такжеМесси не нанес ни одного удара по воротам соперника в проигранном матче "Барселоны" с ПСЖ В рапорте главного арбитра информация о данном инциденте не содержится, но ФИФА уже опросила всех рефери той встречи и готовится вынести свой вердикт. Что интересно, четыре арбитра из пяти пояснили, что не слышали брани от Месси, а главный рефери поединка бразилец Сандро Риччи подчеркнул, что если бы стал свидетелем подобного действия, то обязательно отреагировал бы на него в соответствии с правилами футбола.

Однако помощник Риччи на «бровке» Эмерсон Карвалью пояснил, что в одном из эпизодов Месси действительно позволил себе высказывания в его адрес, однако точно их суть он не понял.

«После того, как Месси совершил фол, который был зафиксирован, он начал апеллировать. В этот момент он находился возле меня и что-то высказал мне, сути чего я не понял», — отметил боковой арбитр.

Ожидается, что ФИФА рассмотрит данный инцидент сегодня, до начала встречи Аргентины и Боливии в рамках отборочного цикла на ЧМ-2018. На Месси могут наложить как денежное взыскание, так и дисквалифицировать его на один или более матчей. Существует вероятность отстранения Месси до конца отборочного цикла в Южной Америке, но она не столь велика, как один из первых двух вариантов.

В нынешнем отборочном цикле Месси провел за Аргентину 6 матчей, забив 4 гола и отдав 2 результативные передачи.