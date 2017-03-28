Роналду зарабатывает больше Месси и всех остальных в сезоне 2016/17

Полузащитник сборной Португалии и испанского "Реала" (Мадрид) Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых людей в футболе, который составил France Football.

Издание учитывало зарплату, бонусы и доходы от рекламы.

Топ-5 футболистов:

1. Криштиану Роналду ("Реал") – 87,5 млн евро

2. Лионель Месси ("Барселона") – 76,5 млн евро

3. Неймар ("Барселона") – 55,5 млн евро

4. Гарет Бэйл ("Реал") – 41 млн евро

5. Эсекиэль Лавесси ("Хэбэй Чайна Форчун") – 28,5 млн евро

Читайте такжеРоналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2016 годуТоп-5 тренеров:

1. Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") – 28 млн евро

2. Марчелло Липпи (сборная Китая) – 23 млн евро

3. Лоран Блан (на данный момент без команды, бывший клуб – "ПСЖ") – 20 млн евро

4. Карло Анчелотти ("Бавария") – 15,8 млн евро

5. Хосеп Гваридиола ("Манчестер Сити") – 14,5 млн евро

Таким образом, получается, что Роналдо зарабатывает в совокупности больше, чем три самых высокооплачиваемых тренера мира вместет взятые.

Как ообщал УНИАН, "Барселона" готова предложить Месси новый контракт с зарплатой 35 млн евро в год.