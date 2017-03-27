Лубкивский извинился за "калек" из сборной Украины после проигрыша Хорватии

Известный функционер, директор футбольного Евро-2012 и экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский извинился перед всеми за свои слова, опубликовав пост на персональной страничке в Facebook.

"Хочу извиниться перед всеми. За слова, которыми охарактеризовал наших футболистов, назвав их калеками. Хочу извиниться и перед людьми, которые имеют особые потребности. Простите меня, я не имел злого умысла. Это было лишним. Как и миллионы болельщиков, я крайне недоволен игрой нашей сборной. Я недоволен не только игрой, но и отношением к государству, его символам, к нашему гимну, нашему украинскому языку", - написал Лубкивский.

Ранее он резко отреагировал на поражение в матче со сборной Хорватии (0:1), сразу после игры опубликовав пост, в котором назвал игроков сборной Украины "калеками".