Два ведущих игрока сборной Финляндии не сыграют в матче отбора ЧМ-2018 с Украиной

В ближайшем отборочном матче ЧМ-2018 со сборной Украины команда Финляндии не сможет рассчитывать на дисквалифицированных центрального защитника Паулюса Араюури и опорного полузащитника Александера Ринга, сообщает Zbirna.

У игроков перебор желтых карточек.

В свою очередь Вяйсянена, Халсти, Пукки, Маттила и Уронен находятся награни дисквалификации и свои "роковые" предупреждения могут получить в следующем матче. Добавим, что в этом отборе уже два игрока суоми отбывали дисквалификацию — Мойсандер и Лам.

В свою очередь, у нашей команды в ближайшем матче нет дисквалифицированных игроков. Соболь уже «отсидел» наказание в игре с Хорватией, однако в поединке с финнам на карточках висят Кучер, Зозуля, Ордец, Степаненко, Кравец, Ракицкий, Зинченко и Ротань. Если кто-то из них получит «горчичник» в поединке с северянами — пропустит важнейшую домашнюю встречу с Турцией (2 сентября).

Как сообщал УНИАН, матч Финляндия - Украина состоится 11 июня в Тампере.